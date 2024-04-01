22-летний известный украинский певец впервые показался с новорожденной дочерью

Известный украинский певец Илья Парфенюк, он же Parfeniuk, прославившийся благодаря хитам "Провела екскурсію", "Відриваючись", поделился нежным фото с новорожденной дочерью Софией.

Так, на днях стало известно, что певец и блогерша Симбочка впервые стали родителями. К слову, во время родов Илья постоянно был рядом с возлюбленной. Так что уже вечером новоиспеченный папа успокаивал кроху, которая капризничала, своей колыбельной. Трогательными кадрами поделилась невеста артиста в своем фотоблоге.

Илья Парфенюк с дочерью / Фото: instagram.com/simbochkka

На следующий день Илья показался в палате с новорожденной Софией на руках. Впрочем, молодые родители пока скрывают лицо ребенка.

Илья Парфенюк с дочерью / Фото: instagram.com/simbochkka

Как известно, блогерша Симбочка родила дочь 31 марта. По словам невесты Парфенюка, роды ей стимулировали из-за обнаруженного маловодия. К счастью, все сложилось отлично, поэтому уже через несколько часов после рождения первенца, в роддом с поздравлениями и подарками пришли их друзья.

Напомним, недавно певицу Рианну заподозрили в третьей беременности. Так, на фоне слухов, артистка позировала в соблазнительном белье и блеснула своими формами.

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