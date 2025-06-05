22-летний сын Бекхэмов разошелся с девушкой, которая была бывшей его брата, и удивил причиной

Ромео Бекхэм и Ким Тернбулл / © instagram.com/romeobeckham

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Средний сын знаменитых супругов футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм разошелся с девушкой.

Ромео Бекхэм и модель Ким Тернбулл находились в отношениях в течение семи месяцев, девушка даже присутствовала на семейных праздниках бойфренда. Впрочем, парочка решила порвать, о чем сообщает издание Page Six со ссылкой на слова инсайдера. Как оказалось, здесь не обошлось без семейных недоразумений Бекхэмов.

Дело в том, что в свое время Тернбулл имела романтическую связь со старшим сыном британских супругов Бруклином. Когда Ромео начал встречаться с моделью, отношения между братьями ухудшились. Дошло до того, что Бруклин с женой Николой Пельтц прекратили общаться с семьей и пропускают все праздники Бекхэмов.

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Ромео Бекхэм и Ким Тернбулл / © instagram.com/romeobeckham

Поэтому, взвесив все ссоры и недоразумения, Ромео и Ким прекратили отношения и решили двигаться дальше отдельно.

Кстати, другие источники мировых таблоидов утверждают, что причина конфликта в семье Бекхэмов связана вовсе не с Ким Тернбулл. Поговаривают, что Виктория не ладит с невесткой Николой Пельтц. Даже ходят сплетни, что дизайнер считает жену сына "гадюкой", а та насмехается над свекровью.