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22-летний сын Бекхэмов сразу же после разрыва с девушкой закрутил роман с 30-летней моделью
Ромео Бекхэм долго не грустил в одиночестве. Папарацци подловили его с новой избранницей.
Средний сын знаменитых супругов футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории, который совсем недавно разорвал отношения с девушкой, закрутил новый роман.
22-летний Ромео Бекхэм долго не грустил в одиночестве. Папарацци издания Page Six застали его с новой избранницей. Сын звездных супругов теперь, похоже, хочет построить личную жизнь с немецкой моделью Кэролайн Даур, которой сейчас 30 лет.
Парочка довольно весело проводит время вместе. В частности, 7 июня их подловили на выходе с вечеринки в одном из отелей Парижа. После этого они вместе сели в авто и поехали в ночной клуб.
Охрана все это время пыталась не дать журналистам сделать фото Ромео с Кэролайн. Издание обращалось к парочке за комментариями, однако те избегают вопросов на тему личной жизни.
Отметим, в течение семи месяцев Ромео Бекхэм находился в отношениях с моделью Ким Тернбулл. Из-за их романа в семье парня якобы возникли конфликты. В частности, ранее старший сын Бекхэмов Бруклин имел романтическую связь с Ким. Поэтому, чтобы избежать конфликтов, пара решила прекратить отношения.
Напомним, недавно американская певица Билли Айлиш рассекретила отношения с известным актером Нэтом Вулффом. Парочку застали за страстными поцелуями.