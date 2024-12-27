22-летний сын Осадчей вернулся в Украину из США во время войны: "Все в сборе"

Вся семья звезды собралась на Рождество в Украине.
Украинская ведущая Екатерина Осадчая поделилась счастливым известием.
В фотоблоге ведущая сообщила, что ее семья впервые за длительное время собралась вместе на Рождество. В частности, в Украину из США даже вернулся ее старший сын – 22-летний Илья. Парень вместе со своими младшими братьями Данилой и Иваном попозировали на диване в доме родителей. Рядом с ними сидит их бабушка и звездная мама.
На счастливом фото семья смотрит телевизор и наслаждается временем, проведённым вместе. Екатерина призналась, что вместе со своей мамой не может сдерживать свое счастье от столь редкого момента.
"Все парни в сборе. Счастливая мама и бабушка", — восхитила звезда.
Отметим, старший сын Екатерины Осадчей от ее первого брака с бизнесменом Олегом Полищуком учится на IT-специалиста в Мэрилендском университете в США. А вот общие с Юрием Горбуновым сыновья ведущей остаются во время войны жить в Украине.
Напомним, недавно Екатерина Осадчая показывала своих обоих родителей. Более того, ведущая рассекретила, сколько лет они вместе и поздравила их с годовщиной брака.
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