22-летняя Анна Тринчер вблизи показала свои первые седые волосы: "Декабрь меня довел"

Исполнительница также рассекретила, как от него избавилась.

Украинская певица Анна Тринчер пожаловалась, что у нее появились седые волосы.

В своем Instagram 22-летняя артистка опубликовала честные кадры, на которых показала, что уже седеет. Хотя Анна с юмором на это реагирует, тем не менее от седых волос артистка избавилась. Исполнительница их состригла в салоне красоты.

"Доказательство того, что на самом деле мне 85 лет. Срезай! Мне срезают седые волосы! Спасибо... Все, меня декабрь довел просто. Дальше я уже приду, придется меня лысой делать. В 22 года...", — пошутила Анна.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Тем не менее певица убеждена, что не только у нее возникла такая проблема. Исполнительница считает, что на фоне стресса едва ли не у каждого украинца появились седые волосы.

"Думаю, что у каждого украинца такая ситуация…", – отметила артистка.

Напомним, а вот голливудские звезды не стесняются седины и даже не пытаются ее скрыть. Недавно актриса Сальма Хайек появилась на светском мероприятии и засветила поседевшие волосы.

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