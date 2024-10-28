22-летняя беременная жена Иракли Макацария обтягивающем мини-платьем подчеркнула заметно округлый животик

Лиза Чичуа порадовала новым контентом.
Жена экс-героя шоу "Холостяк", бизнесмена Иракли Макацария, посветила своим заметно округлым беременным животиком.
22-летняя Лиза Чичуа уже не скрывает, что ждет рождения второго ребенка. После того, как супруги рассекретили радостную новость, избранница Иракли активно делится беременным контентом и рассказывает подробности.
В этот раз в своем Instagram Лиза опубликовала кадры с импровизированного фотосета. На снимках жена Макацария позировала в черном мини-платье с блестками. Обтягивающий наряд идеально подчеркнул заметно округлый животик жены бизнесмена. Образ Лиза Чичуа дополнила туфлями, которые она надела поверх белых носочков. Свои длинные волосы избранница Иракли распустила, заколов только передние пряди.
Кадры Лиза Чичуа подписывать не стала. Между тем подписчики избранницы бизнесмена были более многословными. Они просто засыпали жену Иракли комплиментами, а некоторые из них даже предположили, что супруги станут родителями девочки: "Лиза, ты самая красивая", "100% будет девочка", "самая красивая беременная".
Напомним, недавно жена Иракли Макацария рассекретила, когда будет рожать второго ребенка. Также избранница бизнесмена рассказала, с каким трудом столкнулась во время беременности.
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