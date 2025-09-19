- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 317
- Время на прочтение
- 1 мин
22-летняя блогерша Верба трогательно поздравила дочь с первым днем рождения
Звезда показала, как изменился ее ребенок за этот год.
Известная украинская блогерша Верба, настоящее имя которой — Юлия Вербинец, поделилась трогательными семейными моментами.
Вчера, 18 сентября, дочь знаменитости праздновала свой первый день рождения. В своем Instagram 22-летняя Юлия публично поздравила дочь Розу, отмечая, что этот год пролетел очень быстро. По словам блогера, она невероятно счастлива быть мамой.
"Доченька наша, Розочка. С первым годиком жизни. Ты наше сокровище, мы счастливы, что ты выбрала нас своими родителями. Нет ничего слаще в мире, чем твоя улыбка. Радуй нас ею на протяжении всей жизни", — написала Юлия.
В честь праздника Верба показала фотографии, сделанные ко дню рождения Розы. На кадрах девочка с улыбкой позирует рядом с родителями, одетая в белое кружевное платье. В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям и засыпали молодую маму комплиментами.
Напомним, недавно продюсер Ирина Горовая нежно поздравила дочь с днем рождения и поразила фотографиями, как она повзрослела. Звезда поделилась теплыми словами любви и гордости.