22-летняя блогерша Верба трогательно поздравила дочь с первым днем рождения

Известная украинская блогерша Верба, настоящее имя которой — Юлия Вербинец, поделилась трогательными семейными моментами.

Вчера, 18 сентября, дочь знаменитости праздновала свой первый день рождения. В своем Instagram 22-летняя Юлия публично поздравила дочь Розу, отмечая, что этот год пролетел очень быстро. По словам блогера, она невероятно счастлива быть мамой.

"Доченька наша, Розочка. С первым годиком жизни. Ты наше сокровище, мы счастливы, что ты выбрала нас своими родителями. Нет ничего слаще в мире, чем твоя улыбка. Радуй нас ею на протяжении всей жизни", — написала Юлия.

В честь праздника Верба показала фотографии, сделанные ко дню рождения Розы. На кадрах девочка с улыбкой позирует рядом с родителями, одетая в белое кружевное платье. В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям и засыпали молодую маму комплиментами.

