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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2861
Время на прочтение
1 мин

22-летняя блогерша Верба попала в больницу и напугала своим состоянием: "Едва копыта не откинула"

Юлия Верба показала фото из больничной палаты.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Юлия Верба

Юлия Верба / © instagram.com/yuli.verbaaa

Украинская блогерша-миллионница Юлия Вербинец, известная как Верба, попала в больницу.

Звезда Сети заставила своих поклонников очень сильно волноваться за нее. Блогерша опубликовала фото в Instagram-stories, на котором четко видно, что она попала в больницу. 22-летняя Юлия Верба лежала в больничной палате, а к ее руке была присоединена система капельницы.

Знаменитость напугала поклонников своим состоянием. Блогерша говорит, что ей было очень плохо. В подробности Верба не вникает. Звезда Сети говорит, что после пережитого у нее просто нет сил. Впрочем, она пообещала раскрыть все подробности со временем, уже после того, как будет чувствовать себя лучше. Также Юлия отметила, что некоторое время не будет активна в соцсетях.

Юлия Верба в больнице / © instagram.com/yuli.verbaaa

Юлия Верба в больнице / © instagram.com/yuli.verbaaa

"Профессионально выпадаю из срачей и Интернета. Я едва копыта не откинула… Когда-то расскажу, что со мной произошло, как только отойду. Сил ноль", - поделилась блогерша.

Напомним, ранее жена ведущего Григория Решетника показывалась в больнице под капельницей. Блогерша Кристина уже объясняла, почему ей понадобилась помощь медиков.

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Дата публикации
Количество просмотров
2861
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