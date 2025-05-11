22-летняя блогерша Верба попала в больницу и напугала своим состоянием: "Едва копыта не откинула"

Юлия Верба / © instagram.com/yuli.verbaaa

Реклама

Украинская блогерша-миллионница Юлия Вербинец, известная как Верба, попала в больницу.

Звезда Сети заставила своих поклонников очень сильно волноваться за нее. Блогерша опубликовала фото в Instagram-stories, на котором четко видно, что она попала в больницу. 22-летняя Юлия Верба лежала в больничной палате, а к ее руке была присоединена система капельницы.

Знаменитость напугала поклонников своим состоянием. Блогерша говорит, что ей было очень плохо. В подробности Верба не вникает. Звезда Сети говорит, что после пережитого у нее просто нет сил. Впрочем, она пообещала раскрыть все подробности со временем, уже после того, как будет чувствовать себя лучше. Также Юлия отметила, что некоторое время не будет активна в соцсетях.

Реклама

Юлия Верба в больнице / © instagram.com/yuli.verbaaa

"Профессионально выпадаю из срачей и Интернета. Я едва копыта не откинула… Когда-то расскажу, что со мной произошло, как только отойду. Сил ноль", - поделилась блогерша.

Напомним, ранее жена ведущего Григория Решетника показывалась в больнице под капельницей. Блогерша Кристина уже объясняла, почему ей понадобилась помощь медиков.