22-летняя девушка Остапчука похвасталась фигурой в купальнике во время отдыха с ведущим в Карпатах

Пара отправилась в Буковель.
Украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук продолжает молчать о своей личной жизни.
Знаменитость так и не прокомментировал развод с нотариусом Кристиной Горняк и не спешит рассекречивать новые отношения с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской.
Впрочем, новоиспеченная пара активно делится в соцсетях фото и видео с одних и тех же мест. В этот раз влюбленные отправились на запад Украины и сейчас наслаждаются обществом друг друга в Буковеле.
Об этом они рассказали в сторис в Instagram. Остапчук снял румтур номера в гостинице, а вот Екатерина не упустила возможности похвастаться фигурой в купальнике.
В фотоблоге девушка разместила кадр, на котором позирует возле бассейна в отеле. Кроме того, возлюбленная Остапчука тоже опубликовала фотографии номера, где с ним остановилась.
Напомним, ранее Владимир Остапчук не раз хвастался, какими красивыми завтраками его радует новая возлюбленная. Екатерина любит готовить и знает, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок.
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