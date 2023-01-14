22-летняя девушка Остапчука похвасталась фигурой в купальнике во время отдыха с ведущим в Карпатах

Украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук продолжает молчать о своей личной жизни.

Знаменитость так и не прокомментировал развод с нотариусом Кристиной Горняк и не спешит рассекречивать новые отношения с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской.

Впрочем, новоиспеченная пара активно делится в соцсетях фото и видео с одних и тех же мест. В этот раз влюбленные отправились на запад Украины и сейчас наслаждаются обществом друг друга в Буковеле.

Девушка Владимира Остапчука показала их номер в отеле / Фото: instagram.com/poka.tya

Девушка Владимира Остапчука показала их номер в отеле / Фото: instagram.com/poka.tya

Девушка Владимира Остапчука показала номер в отеле / Фото: instagram.com/poka.tya

Об этом они рассказали в сторис в Instagram. Остапчук снял румтур номера в гостинице, а вот Екатерина не упустила возможности похвастаться фигурой в купальнике.

Девушка Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Девушка Владимира Остапчука показала бассейн в отеле / Фото: instagram.com/poka.tya

В фотоблоге девушка разместила кадр, на котором позирует возле бассейна в отеле. Кроме того, возлюбленная Остапчука тоже опубликовала фотографии номера, где с ним остановилась.

Новая девушка Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, ранее Владимир Остапчук не раз хвастался, какими красивыми завтраками его радует новая возлюбленная. Екатерина любит готовить и знает, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок.

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