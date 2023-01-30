22-летняя девушка Остапчука похвасталась стройной фигурой в нижнем белье и рассказала о переезде

Также девушка показала книги, которые читает вместе с шоуменом.

22-летняя девушка Владимира Остапчука – Екатерина Полтавская – порадовала подписчиков новым контентом.

Катя решила похвастаться своей изрядно стройной фигурой. Она опубликовала фото, на котором появилась в синем нижнем белье и белом халатике. Вероятно, снимок журналистка сделала, когда отдыхала вместе с Владимиром.

Девушка Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Кроме того, Екатерина призналась, что собирается переезжать. Девушка не раскрывала подробностей, но вполне возможно, что они с Остапчуком решили перейти на новый уровень отношений и начать жить вместе.

"Великое переселение народов", – коротко подписала фото журналистка.

Девушка Владимира Остапчука собирает вещи, ведь переезжает / Фото: instagram.com/poka.tya

Кстати, когда Катя разбирала вещи, то предложила отдать подписчикам некоторые книги. Как призналась журналистка, литературу они читали вместе с Владимиром.

"Это то, что мы оба читали", – призналась Катя.

Именно такие книги любит читать Владимир Остапчук вместе со своей девушкой. / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, после развода Владимир Остапчук закрутил роман с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской. Пара не афиширует свои отношения, впрочем, публикует фотографии, которые были сделаны в одинаковых местах. Как объяснила Катя, они с шоуменом пока не хотят публично разглашать свой роман, но их родные и близкие знают, что они вместе.

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