22-летняя девушка Остапчука призналась, начали ли они встречаться, когда он еще был женат на Горняк

Девушка ведущего Владимира Остапчука, 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская пообщалась с поклонниками в Instagram.

Избранница шоумена ответил на некоторые вопросы, которые очень волнуют ее подписчиков. В частности, одним из вопросов было – начали ли Екатерина и Владимир встречаться летом прошлого года. Отметим, что тогда Остапчук был еще официально женат на нотариусе Кристине Горняк.

На это Полтавская ответила, что никогда бы не стала встречаться с женатым мужчиной: "Я бы никогда не позволила себе общаться с женатым мужчиной. Я уважаю и себя, и других женщин (пока они не начинают не уважать меня)", — подчеркнула Полтавская.

Екатерина ответила на вопросы фанатов / Фото: instagram.com/poka.tya

Также Екатерина поделилась, смогла бы она простить измену любимому человеку: "Простить измену – это оттянуть момент расставания и отнять у себя возможность стать счастливой раньше. Поэтому нет".

Екатерина ответила на вопросы фанатов / Фото: instagram.com/poka.tya

Отметим, что о проблемах в отношениях Владимира Остапчука и Кристины Горняк стало известно в сентябре 2022 года. А в конце октября 2022-го в СМИ появилась информация, что супруги официально расторгли брак.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/kristygor

Масла в огонь подливали и сами Владимир и Кристина. Они перестали делиться общим контентом, поздравлять друг друга с праздниками. Впрочем, официально экс-влюбленные развод так и не прокомментировали. Но Кристина всеми способами дает понять, что они с Владимиром больше не вместе.

Так же и у Остапчука уже совсем другая личная жизнь. Он начал встречаться с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской. Об этом свидетельствуют общие сторис влюбленных из одной и той же квартиры и с одних и тех же мест досуга. Кроме того, на вопрос фанатов, почему они с Остапчуком скрывают отношения, Екатерина отвечала, что они ничего не скрывают, просто не говорят об этом, а "кто знает, тот знает".

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