22-летняя девушка Остапчука в нижнем белье похвасталась роскошным подарком от шоумена

22-летняя девушка украинского телеведущего Владимира Остапчука – журналистка Екатерина – показала, чем ее порадовал шоумен на День святого Валентина.

К выбору подарка для возлюбленной знаменитость подошел ответственно. Шоумен подарил Екатерине большой букет белых тюльпанов.

Это еще не все. Остапчук также, по всей вероятности, подобрал для девушки кружевной комплект нижнего белья.

Подарки для девушки от Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

"Я 22 года терпела этот день, пришло время расплаты", — пошутила Екатерина.

В общем, избранница шоумена уже и успела похвастаться подарком. Она примерила комплект нижнего белья и показала, как он выглядит на ней.

Молодая девушка Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

"Счастливого Дня святого Валентина", – отметила Катя.

Напомним, с 22-летней девушкой Владимир Остапчук стал встречаться уже во время полномасштабной войны. Но не только он нашел в прошлом году свою любовь. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку звезд, которые во время войны встретили вторую половинку.

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