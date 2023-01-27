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22-летняя девушка Владимира Остапчука ответила, почему до сих пор скрывает отношения с шоуменом

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
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22-летняя девушка Владимира Остапчука ответила, почему до сих пор скрывает отношения с шоуменом

Фото: instagram.com/poka.tya

Официально пара еще не заявила о своем романе.

Телеведущий Владимир Остапчук и его 22-летняя девушка, Екатерина Полтавская, не спешат разглашать свои отношения.

Несмотря на то, что поклонники уже давно рассекретили роман ведущего и журналистки, никаких официальных заявлений от пары не было.

В сторис в Instagram Екатерина ответила подписчикам, почему не хочет рассказывать свою историю любви с Владимиром. По словам девушки, они с шоуменом не скрывают отношения от близкого круга людей и знакомых, впрочем, не хотят публичной огласки.

"Не планирую рассказывать. По крайней мере, пока. Спасибо, что я интересна людям и без этой темы. Ничего не скрываем — кто знает, тот знает. Но сами не хотим поднимать эту тему. Любовь надо беречь", — написала журналистка.

© instagram.com/poka.tya
Фото: instagram.com/poka.tya

И хотя Екатерина не показывает лицо своего избранника в соцсетях, она активно делится с поклонниками фотографиями с тех же мест, что и ведущий. Например, недавно Полтавская и Остапчук вместе отдыхали в Карпатах — фотографиями с курорта журналистка поделилась в Instagram.

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