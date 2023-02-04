22-летняя девушка Владимира Остапчука похвасталась фигурой в нижнем белье и показала, чем кормит шоумена

Новая девушка телеведущего Владимира Остапчука, 22-летняя Екатерина, не стесняется демонстрировать себя во всей красе.

В Inatagram журналистка опубликовала достаточно откровенные фотографии. На фото Екатерина похвасталась своими формами перед зеркалом в черном нижнем белье и рассказала, что готовит сегодня для Остапчука борщ.

"Приготовим борщ?", — подписала откровенное фото Екатерина.

Фото: instagram.com/poka.tya

На следующих кадрах девушка показала накрытый стол и готовое блюдо. Екатерина призналась, что считает свой борщ лучше всех остальных.

"Борщ у меня 10 из 10. Такой я скромный человек. Хочется приглашать гостей только для того, чтобы они его попробовали", — написала журналистка.

Фото: instagram.com/poka.tya

Правда, не всем подписчикам Екатерины ее блюдо показалось совершенным, поэтому девушка получила немало сообщений с критикой. Долго спорить журналистка не стала и ответила еще одним откровенным фото перед зеркалом, на котором еще больше повернулась ягодицами в камеру.

"В случае, если борщ получился недостаточно красным", — оставила подпись Екатерина.

Фото: instagram.com/poka.tya

Ранее новая девушка Остапчука показала квартиру в элитном ЖК, в которую они переехали вместе.

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