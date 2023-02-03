22-летняя девушка Владимира Остапчука показала новую квартиру, в которую они переехали

Девушка шоумена Владимира Остапчука Екатерина еще неделю тому назад рассказывала, что они планируют переехать.

И вот наконец переезд состоялся. Как рассказала Екатерина в сторис своей страницы в Instagram, они с Владимиром арендовали жилье в одном из элитных ЖК в Киеве. Девушка похвасталась, что в жилом комплексе есть бесплатный тренажерный зал, кофейня на первом этаже. Но, по словам Екатерины, самое главное, что в доме в этом ЖК есть генератор.

Владимир Остапчук с девушкой переехали в новую квартиру / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук с девушкой переехали в новую квартиру / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук с девушкой переехали в новую квартиру / Фото: instagram.com/poka.tya

Также 22-летняя избранница Остапчука показала первые фотографии квартиры и уже даже успела приготовить там обед. Впрочем, стол был накрыт на одного, что озадачило фанов. Они поинтересовались у Екатерины, а где Владимир. На что девушка ведущего ответила: "Человек работает".

Владимир Остапчук с девушкой переехали в новую квартиру / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук с девушкой переехали в новую квартиру / Фото: instagram.com/poka.tya

Кроме того, Екатерина, по просьбе подписчиков, описала своего любимого: "Он классный. Лучше, чем я себе загадывала. А поверьте, фантазия у меня очень хорошая. Заботливый, благодарный, ответственный, мудрый. Конечно, есть и минусы, но они у нас похожи, потому мне подходят".

Владимир Остапчук с девушкой переехали в новую квартиру / Фото: instagram.com/poka.tya

Отметим, ранее Екатерина рассказала, почему до сих пор скрывает отношения с Владимиром Остапчуком. По словам девушки, они не то, что скрывают, но специально поднимать эту тему не хотят. "Кто знает, тот знает", – говорила избранница Остапчука.

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