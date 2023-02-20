22-летняя девушка Владимира Остапчука вспомнила их первое свидание: "Хотела от него морозиться"

Пока телеведущий Владимир Остапчук скрывает от публики новый роман, его девушка Екатерина Полтавская делится интересными подробностями их отношений.

В Instagram блогерша вспомнила свое первое свидание с шоуменом, а точнее то, что произошло после него. Екатерина рассказала о забавном инциденте, отвечая на вопросы своих подписчиков. Так, девушка заметила, что никогда не влюблялась с первого взгляда, а после первой встречи с Остапчуком вообще хотела игнорировать его.

"После нашего первого свидания с моим парнем, на следующий день он пригласил меня на кофе утром, а я ответила, что по утрам кофе не пью! Я просто хотела от него морозиться, поэтому нужно было что-то быстро придумать (мы говорили по телефону). А ничего умного в голову не пришло, как вы понимаете", — вспомнила Екатерина.

Фото: instagram.com/poka.tya

Сейчас, по словам девушки, они с юмором вспоминают эту ситуацию, ведь Владимир такой ответ тоже поставил в ступор.

"Сейчас он говорит, что тогда подумал: "А когда его (кофе - ред.), бл*ть, пьют?", — добавила блогерша.

Чем в конце концов Остапчук покорил сердце молодой девушки, пока Екатерина не рассказывает. Да и вообще, пара продолжает держать свои отношения в тайне. Недавно блогерша поделилась общим фотоснимком с шоуменом, однако его лицо так и не показала.

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