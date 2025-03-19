22-летняя дочь Елены Кравец призналась, планирует ли свадьбу и как зарабатывает на жизнь

Дочь телеведущей и актрисы Елены Кравец – Мария – откровенно рассказала, почему не спешит официально оформлять отношения с бойфрендом и в какой профессии себя нашла.

Недавно Елена и Мария Кравец побывали на премьерном показе комедии "Відпустка наосліп". Перед объективами звездная семья позировала в стильных нарядах и напоминала скорее сестер, чем маму и дочь. Как оказалось, для 22-летней Марии создавать красивые образы уже не просто хобби.

Мария Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

"Да, я работаю стилистом, продаю вещи украинского бренда и консультирую людей по поводу стиля. Мне в целом это нравится, но я понимаю, что это не навсегда, поэтому продолжаю искать себя. В идеале мне хочется монетизировать свое творчество, которое бы было связано с танцами, которые я обожаю. Но пока для того, чтобы за что-то жить, я работаю в продажах", –рассказала ТСН.ua Мария Кравец.

Напомним, год назад Мария признавалась в своем же подкасте, который вела вместе с мамой, что в свое время покинула университет после первого курса обучения. Ведь осознала, что журналистика и пиар – не то, что ей действительно нравится. Звездная мама Елена Кравец тогда с пониманием отнеслась к решению своей дочери.

Также мы не могли не поинтересоваться у Марии, планирует ли она уже свадьбу со своим бойфрендом Ростиславом.

Маша Кравец со своим бойфрендом Ростиславом. Фото: rost_sidd

"С моим парнем мы уже больше двух лет, живем вместе. Что касается свадьбы, вы знаете, наше поколение легче к этому относится. Главное – у нас есть любовь, и о детях мы тоже даже не думаем", – поделилась с ТСН.ua 22-летняя Мария.

Напомним, сама Елена Кравец на звездном мероприятии тоже заговорила о неожиданной смене своей деятельности.

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