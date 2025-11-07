ТСН в социальных сетях

22-летняя дочь Елены Кравец перевоплотилась в Рианну и покорила эффектным образом

Мария побывала на тематической вечеринке.

Валерия Сулима
Мария Кравец

Мария Кравец / © instagram.com/maarriill

Дочь украинской ведущей и актрисы Елены Кравец перевоплотилась в барбадосскую певицу Рианну.

22-летняя Мария побывала на тематической вечеринке. Девушка сходила на день рождения подруги, где был дресс-код. Все гости должны были прийти в образе любимой знаменитости. Мария выбрала именно Рианну, которой очень сильно восхищается.

Дочь Елены Кравец повторила один из образов барбадосской певицы. Девушка примерила официальный черный костюм. Образ она дополнила массивным колье, а также сделала укладку, создающую эффект мокрых волос. Мария надела туфли лодочки, а также взяла с собой сумочку с блестками. Кроме того, дочь Кравец нанесла довольно сдержанный макияж.

Мария Кравец повторила образ Рианны / © instagram.com/maarriill

Мария Кравец повторила образ Рианны / © instagram.com/maarriill

"Долго думать мне не пришлось. Думаю, те, кто меня хорошо знают, не удивлены выбором. И не буду врать, стать Рианной на один вечер было очень фан", - поделилась Мария.

Мария Кравец / © instagram.com/maarriill

Мария Кравец / © instagram.com/maarriill

Напомним, недавно Елена Кравец вместе со старшей дочерью посетила публичное мероприятие. Они побывали на премьере документального фильма "Океан Эльзы: Наблюдение шторма".

