- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 351
- Время на прочтение
- 1 мин
22-летняя дочь Елены Кравец перевоплотилась в Рианну и покорила эффектным образом
Мария побывала на тематической вечеринке.
Дочь украинской ведущей и актрисы Елены Кравец перевоплотилась в барбадосскую певицу Рианну.
22-летняя Мария побывала на тематической вечеринке. Девушка сходила на день рождения подруги, где был дресс-код. Все гости должны были прийти в образе любимой знаменитости. Мария выбрала именно Рианну, которой очень сильно восхищается.
Дочь Елены Кравец повторила один из образов барбадосской певицы. Девушка примерила официальный черный костюм. Образ она дополнила массивным колье, а также сделала укладку, создающую эффект мокрых волос. Мария надела туфли лодочки, а также взяла с собой сумочку с блестками. Кроме того, дочь Кравец нанесла довольно сдержанный макияж.
"Долго думать мне не пришлось. Думаю, те, кто меня хорошо знают, не удивлены выбором. И не буду врать, стать Рианной на один вечер было очень фан", - поделилась Мария.
Напомним, недавно Елена Кравец вместе со старшей дочерью посетила публичное мероприятие. Они побывали на премьере документального фильма "Океан Эльзы: Наблюдение шторма".