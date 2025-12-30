22-летняя дочь Елены Кравец попозировала на балконе в мини-шортиках и посветила стройными ножками

Мария Кравец / © instagram.com/maarriill

Дочь украинской актрисы и ведущей Елены Кравец порадовала подписчиков новым фотосетом.

В частности, 22-летняя Мария показала, как проходил ее вечер пятницы. Правда, фотографиями она поделилась значительно позже. К слову, дочь Елены Кравец устроила фотосет на одном из балконов, вероятно, в центре Киева, откуда открывался невероятный вид на огни вечернего города.

Мария Кравец / © instagram.com/maarriill

Мария предстала перед объективом фотокамеры в гольфе, длинном жакете и мини-шортиках, которые удачно подчеркнули ее очень стройные ножки. Образ девушка дополнила украшениями, а белые волосы она распустила.

В комментариях подписчики засыпали дочь Елены Кравец комплиментами. Пользователи делились, что Мария просто очаровала их красотой.

Мария Кравец / © instagram.com/maarriill

Ты такая красивая!

Просто звезда кино!

Ты такая невероятная!

Напомним, ранее Мария Кравец сообщила, что уволилась из шоурума бизнесвумен Даши Кацуриной. Дочь актрисы уже назвала причину такого своего решения.