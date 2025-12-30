- Дата публикации
22-летняя дочь Елены Кравец попозировала на балконе в мини-шортиках и посветила стройными ножками
Мария Кравец просто очаровала красотой.
Дочь украинской актрисы и ведущей Елены Кравец порадовала подписчиков новым фотосетом.
В частности, 22-летняя Мария показала, как проходил ее вечер пятницы. Правда, фотографиями она поделилась значительно позже. К слову, дочь Елены Кравец устроила фотосет на одном из балконов, вероятно, в центре Киева, откуда открывался невероятный вид на огни вечернего города.
Мария предстала перед объективом фотокамеры в гольфе, длинном жакете и мини-шортиках, которые удачно подчеркнули ее очень стройные ножки. Образ девушка дополнила украшениями, а белые волосы она распустила.
В комментариях подписчики засыпали дочь Елены Кравец комплиментами. Пользователи делились, что Мария просто очаровала их красотой.
Ты такая красивая!
Просто звезда кино!
Ты такая невероятная!
Напомним, ранее Мария Кравец сообщила, что уволилась из шоурума бизнесвумен Даши Кацуриной. Дочь актрисы уже назвала причину такого своего решения.