ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
566
Время на прочтение
1 мин

22-летняя дочь Елены Кравец попозировала на балконе в мини-шортиках и посветила стройными ножками

Мария Кравец просто очаровала красотой.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Мария Кравец

Мария Кравец / © instagram.com/maarriill

Дочь украинской актрисы и ведущей Елены Кравец порадовала подписчиков новым фотосетом.

В частности, 22-летняя Мария показала, как проходил ее вечер пятницы. Правда, фотографиями она поделилась значительно позже. К слову, дочь Елены Кравец устроила фотосет на одном из балконов, вероятно, в центре Киева, откуда открывался невероятный вид на огни вечернего города.

Мария Кравец / © instagram.com/maarriill

Мария Кравец / © instagram.com/maarriill

Мария предстала перед объективом фотокамеры в гольфе, длинном жакете и мини-шортиках, которые удачно подчеркнули ее очень стройные ножки. Образ девушка дополнила украшениями, а белые волосы она распустила.

В комментариях подписчики засыпали дочь Елены Кравец комплиментами. Пользователи делились, что Мария просто очаровала их красотой.

Мария Кравец / © instagram.com/maarriill

Мария Кравец / © instagram.com/maarriill

  • Ты такая красивая!

  • Просто звезда кино!

  • Ты такая невероятная!

Напомним, ранее Мария Кравец сообщила, что уволилась из шоурума бизнесвумен Даши Кацуриной. Дочь актрисы уже назвала причину такого своего решения.

Дата публикации
Количество просмотров
566
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie