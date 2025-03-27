22-летняя дочь Елены Кравец рассекретила свою новую профессию

Дочь Елены Кравец / © instagram.com/maarriill

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Дочь украинской актрисы и ведущей Елены Кравец рассекретила свою новую профессию.

Мария много лет занимается танцами. Впрочем, ее новая работа с этим не связана. Дочь Елены Кравец работает в одном из украинских брендов. В частности, Мария помогает клиентам выбрать и купить ту или иную вещь. И, как стало известно в проекте "Ранок у великому місті", этот бренд принадлежит девушке певца Владимира Дантеса - Даше Кацуриной. Мария Кравец позитивно отзывается о работе с бизнесвумен и признается, что получает положительный опыт.

"Я на самом деле не стала стилисткой. Я работаю больше в продажах в украинском бренде. Я помогаю людям в шоуруме непосредственно выбрать лучшую вещь для них. Это бренд Даши Кацуриной. Я просто отправила свое резюме и меня пригласили на собеседование. Она замечательная, она очень невероятная, добрая, и я счастлива, что у меня есть честь с ней работать”,— делится дочь Елены Кравец.

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Елена Кравец с дочерью Марией / © YULA company

Правда, окончательно с профессией Мария все же не определилась. Девушка признается, что не прочь стать популярной, как ее звездная мама. Впрочем, если этого не произойдет, дочь Елены Кравец не слишком расстроится. Маша говорит, что для нее главное, чтобы она занималась тем, что ей действительно нравится.

"Можно сказать так, что я не против этого. Но если меня жизнь приведет к профессии, которая не будет столь популярной, не будет на камерах, не будет на людях, то это тоже здорово, главное, чтобы эта профессия была действительно тем, чего я хочу, и тем, что я люблю всем сердцем", - делится Маша.

Напомним, ранее дочь Елены Кравец заговорила о свадьбе с бойфрендом. Мария призналась, почему пока что не спешит вступать в брак.