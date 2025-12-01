22-летняя дочь Елены Кравец уволилась из шоурума Даши Кацуриной и назвала причину

Мария Кравец / © instagram.com/maarriill

Дочь украинской актрисы и ведущей Елены Кравец уволилась из шоурума бизнесвумен Даши Кацуриной.

Еще весной этого года 22-летняя Мария сообщила, что работает в бренде Кацуриной. Дочь артистки помогала клиентам выбрать ту или иную вещь и приобрести ее. Однако сейчас 22-летняя Мария увольняется оттуда. У девушки 30 ноября был последний рабочий день.

Кравец-младшая очень благодарна Даше Кацуриной и команде шоурума за полученный бесценный опыт. Однако Маша приняла такое решение, поскольку понимает, что пора двигаться дальше, реализовываться и вкладывать силы в другое направление деятельности.

"Сегодня (30 ноября — прим. ред.) был мой последний рабочий день в шоуруме Даши Кацуриной. Сильно благодарна этому месту и всей команде за абсолютно бесценный опыт. Но время двигаться дальше", — поделилась Маша.

