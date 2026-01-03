22-летняя дочь Елены Кравец восхитила сладкими объятиями и поцелуями с бойфрендом на фоне елки

Дочь Елены Кравец / © instagram.com/maarriill

Реклама

Дочь украинской актрисы и ведущей Елены Кравец порадовала редким контентом со своим бойфрендом.

22-летняя Мария не скрывает, что не одинока. Однако девочка крайне редко делится контентом с возлюбленным. Но в новогоднюю ночь дочь Елены Кравец сделала исключение. В частности, Мария показала, как встретила Новый 2026 год. Праздник девушка провела в компании бойфренда.

Конечно же, парочка фотографировалась на фоне ярко наряженной елки. На фото возлюбленный Маши нежно прижал ее к себе и целовал в щечку. Тем временем сама же дочь Елены Кравец счастливо улыбалась.

Реклама

Дочь Елены Кравец с бойфрендом / © instagram.com/maarriill

Мария особо не стала подписывать кадр. Девушка лишь указала, что наступил 2026 год, а также к дате добавила смайлик в виде звездочки.

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко показывала, как с возлюбленным встретила Новый год. Парочка провела праздник подальше от суеты и шумных компаний.