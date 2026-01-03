- Дата публикации
-
Гламур
- Гламур
301
- 301
1 мин
- 1 мин
22-летняя дочь Елены Кравец восхитила сладкими объятиями и поцелуями с бойфрендом на фоне елки
Мария Кравец показала, как встретила Новый год.
Дочь украинской актрисы и ведущей Елены Кравец порадовала редким контентом со своим бойфрендом.
22-летняя Мария не скрывает, что не одинока. Однако девочка крайне редко делится контентом с возлюбленным. Но в новогоднюю ночь дочь Елены Кравец сделала исключение. В частности, Мария показала, как встретила Новый 2026 год. Праздник девушка провела в компании бойфренда.
Конечно же, парочка фотографировалась на фоне ярко наряженной елки. На фото возлюбленный Маши нежно прижал ее к себе и целовал в щечку. Тем временем сама же дочь Елены Кравец счастливо улыбалась.
Мария особо не стала подписывать кадр. Девушка лишь указала, что наступил 2026 год, а также к дате добавила смайлик в виде звездочки.
