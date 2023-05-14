22-летняя дочь-копия Веры Брежневой посветила стройной фигурой в бикини в США

Старшая дочь певицы Веры Брежневой, 22-летняя Соня Киперман за последнее время серьезно взялась за себя и феноменально похудела.

На странице в Instagram Соня поделилась результатами тщательной работы над собой. Девушка разместила серию снимков, на которых позирует в черном бикини. Как известно, дочь Брежневой живет и учится в Соединенных Штатах, а именно в Лос-Анджелесе, поэтому именно там девушка начала пляжный сезон.

Дочь Веры Брежневой Соня Киперман / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Дочь Веры Брежневой Соня Киперман / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Соня продемонстрировала идеальную стройную фигуру, а поклонники завалили девушку комплиментами. В частности, фаны пишут, что Киперман очень похожа на свою маму: "Соня, очень видно, как ты похудела", "мама Вера в молодости", "очень красивая, фигура шикарная", "невозможно отвести глаз".

Дочь Веры Брежневой Соня Киперман / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Напомним, что ранее старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман взбудоражила воображение поклонников пикантным снимком. Девушка разместила в фотоблоге кадр, где топлесс позирует на фоне заката.

Читайте также: