22-летняя дочь Ольги Сумской отказалась от актерства и рассказала о своей новой профессии

Дочь украинских актеров Ольги Сумской и Виталия Борисюка призналась, что отказалась от актерской профессии.

Около года 22-летняя Анна Борисюк работала вместе со звездной матерью и выступала на сцене театра. Однако сейчас девушка решила идти своим путем. Она в течение года откладывала деньги, которые заработала на актерстве, и планирует их вложить в бизнес. В частности, Анна хочет работать в сфере моды и разрабатывать дизайн спортивной одежды.

"Сейчас я нахожу себя в других делах, чтобы хоть немного отделиться в эту страну покоя и наконец-то попробовать то, что я откладывала очень долго, когда даже училась в университете. Я сейчас планирую бизнес. Я просто хочу продемонстрировать родителям и себе, что аналитические и творческие способности могут совмещаться в одном человеке", — рассказала Борисюк в комментарии "Люкс ФМ".

Ольга Сумская с дочерью Анной / Фото: instagram.com/olgasumska

Дочь Сумской отметила, что очень рада тому, что у нее есть опыт актерства. Кроме того, по желанию Анна сможет вернуться в профессию. Но сейчас девушка хочет достичь чего-то большего. Звездные родители с пониманием отнеслись к решению дочери и отметили, что для них главное, чтобы она была счастлива.

"Я на самом деле работала год с мамой. Это был безумный опыт, и я от него не отказываюсь. Я вижу, как тяжело сегодня, безумная конкуренция, театр забит, кино снимается, все хорошо. Моя мама говорит: "Доця, лишь бы ты была счастлива". Моя мама этого хотела с самого начала, а я понимаю, что я это люблю, но понимаю, что мне недостаточно. Я хочу большего. Я понимаю, что смогу в любой день вернуться", — добавила Анна.

Напомним, недавно Ольга Сумская также рассказывала, что ее младшая дочь планирует открыть бизнес. По словам актрисы, Анна активно уже над этим работает.

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