22-летняя дочь Ольги Сумской подвергалась сексуальным домогательствам в Карпенко-Карого со стороны преподавателя

Дочь украинских актеров Ольги Сумской и Виталия Борисюка призналась, что пережила сексуальные домогательства в университете имени Карпенко-Карого от одного из преподавателей.

Анна Борисюк прокомментировала секс-скандал, который разгорелся вокруг театрального, где она училась. В частности, дочь актеров поделилась в сторис видео бывшей студентки университета Алины, которая рассказала, как 17 лет назад ее домагался преподаватель, актер Юрий Высоцкий. Женщина шокировала, как он касался студенток, мог засунуть им руки в штаны, а тем, кто пытался отстаивать права, отомстил. По словам Алины, Высоцкий делал все возможное, чтобы таких девушек отчислили и не давали им ролей в спектаклях.

Анна Борисюк поделилась, что это ее личная боль тоже. Впрочем, после того, как студентки Карпенко-Карого перестали молчать, 22-летняя актриса говорит, что знает, что не одна.

Анна Борисюк стала жертвой домогательств / Фото: instagram.com/gandzyazen

"Эта боль до сих пор преследует и меня. Спасибо, что я с ним не одна", — поделилась Борисюк.

Анна говорит, что учебное заведение в таком виде существовать не может. Актриса считает, что его необходимо ликвидировать, ведь студентам годами приходится переживать домогательства и потом с этими травмами жить дальше.

"Мораль этого университета не подлежит изучению. У изученных есть способы быстрой ликвидации подобных "учебных эпидемий", чтобы обеспечить безопасность студентов, которые проносят полученные травмы сквозь жизнь без понимания своего "я". Я себя там потеряла, почувствовала тот мрак, к которому даже прикипела, перешла в фазу вечного сна, из которого невозможно были проснуться. Да, это жесткая школа жизни, в каком-то смысле я обнулилась там", - поделилась актриса.

Анна Борисюк стала жертвой домогательств / Фото: instagram.com/gandzyazen

Анна Борисюк отметила, что учиться в университете имени Карпенко-Карого – это как пройти жесткую школу жизни. В свое время и актриса потеряла там себя, однако держаться и не падать полностью духом Борисюк помогал ее курс и одногруппники, с которыми завязалась крепкая дружба.

"Меня спасли сильные люди, мой курс. Мы взрослели вместе, поэтому не имели права останавливаться, потому что заданный темп помогал уберечь себя на этой скорости дружбы, и за это я благодарна", — добавила актриса.

Анна Борисюк стала жертвой домогательств / Фото: instagram.com/gandzyazen

Напомним, ранее актриса Екатерина Тышкевич рассказывала, что ее тоже в свое время домогался Юрий Высоцкий. Артистка призвала других студентов не молчать, ведь, как она утверждает, его жертв много.

Читайте также: