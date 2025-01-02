22-летняя дочь Сумской удивила, как конкуренция родителей повлияла на ее личную жизнь

Также Анна Борисюк поделилась, есть ли у нее рядом любимый человек.

Дочь украинских актеров Ольги Сумской и Виталия Борисюка рассказала, как на ее личную жизнь повлияла профессия родителей и конкуренция между собой.

Анна Борисюк признается, что сейчас у нее нет рядом любимого человека. 22-летняя актриса говорит, что ждет того единственного и не торопится строить свою жизнь с кем попало. Дочь Сумской и Борисюка в комментарии для "Люкс ФМ" поделилась, что очень уязвима, поэтому хочет начинать отношения только с тем человеком, который ее поймет.

"Такой вопрос... Ну, где-то есть. Где-то ходит, тоже об этом думает. Но я думаю, что время тяжелое... Когда я буду готова внутренне, потому что я не хочу просто что-то пробовать. Я очень эмпатичный человек и эмоционально уязвим", – поделилась юная актриса.

Ольга Сумская с дочерью Анной / Фото: instagram.com/olgasumska

Определенный критерий в выборе партнера у Анны есть. Дочь Сумской и Борисюка не хочет, чтобы ее возлюбленный был связан с творческой профессией. На это повлияла рабочая конкуренция родителей между собой, которые довольно бурно комментируют роли друг друга. Анна хочет, чтобы в ее личной жизни было немного спокойнее в этом плане.

"Очень трудно найти человека, который бы понял тебя полностью. Я вижу, как тяжело постоянно конкурируют родители: "А ты там не доиграла, а ты переиграла. Ты здесь соврала, я тебе уже не доверяю, потому что у тебя такая злая роль была". Это очень тяжело. Я будущего мужа хочу не творческого. Я зареклась, чтобы хоть немного было спокойнее в жизни", — объяснила актриса.

Ольга Сумская с дочерью Анной / Фото: instagram.com/olgasumska

Кстати, ранее Анна Борисюк также рассказала, что решила отказаться от актерской профессии. Дочь Сумской планирует открыть бизнес и уже раскрыла, с чем он будет связан.

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