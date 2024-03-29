22-летняя дочь Веры Брежневой попозировала в нижнем белье и похвасталась стройной фигурой

Старшая дочь певицы Веры Брежневой – Соня Киперман – показалась на пикантных кадрах в нижнем белье от известного украинского бренда.

Так, в своем фотоблоге 22-летняя Соня попозировала на фоне своей квартиры в США. Очевидно, украинский бренд прислал блогерше нижнее белье как подарок. Она радостно примеряла и похвасталась новым комплектом. В частности, в кадре Киперман с распущенными волосами предстает в джинсах и топе, демонстрируя свою стройную подтянутую фигуру. Дополнило образ украшение на шее в форме бантика.

Соня Киперман / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Соня Киперман / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

"Чувствую себя красивой. Спасибо, дорогие", - восхитила подписью старшая дочь Брежневой, с благодарностью обратившись к украинскому бренду.

Отметим, Соня Киперман сейчас проживает в США, а именно в Лос-Анджелесе. Там 22-летняя девушка находится на учебе и постоянно выражается в поддержку Украины в противостоянии российскому врагу.

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева также удивила своих поклонников откровенными соблазнительными кадрами. Артистка снялась топлесс и поделилась, что испытывает серьезные проблемы с уровнем гормонов в организме.

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