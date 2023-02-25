22-летняя избранница Владимира Остапчука подтвердила, что они поженились

Для шоумена брак с Екатериной стал третьим по счету.

Избранница ведущего Владимира Остапчука, 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская подтвердила, что вышла за него замуж.

Сделала это Екатерина невзначай, хвастаясь в сторис своей страницы в Instagram борщем, который им с Остапчуком приготовила. Говоря о Владимире, Екатерина назвала его своим мужем, хотя раньше называла парнем. Фото с блюдом девушка подписала: "Мой муж сказал: "11/10".

Раньше Катя называла Остапчука "своим парнем" / Фото: instagram.com/poka.tya

Теперь Катя называет Остапчука "своим мужем" / Фото: instagram.com/poka.tya

А вскоре, когда подписчики поинтересовались у Полтавской, едят ли они с мужем одинаковые порции, она в ответ пошутила: "Нет, я питаюсь воздухом".

Жена Владимира Остапчука сварила ему борщ / Фото: instagram.com/poka.tya

Отметим, что 22 февраля и Владимир, и Екатерина в своих фотоблогах поделились неоднозначными снимками, где изображен документ-сервис "Готово", в котором можно оформить брак за сутки.

Владимир Остапчук намекнул, что третий раз женился / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Снимки влюбленные отметили датой 22.02.2023 и сопроводили сердечком. Впоследствии Полтавская поблагодарила фанов за их поздравления. Тогда же поклонники пары поняли, что, скорее всего, Остапчук снова распрощался с холостяцкой жизнью.

Владимир и Екатерина официально не говорят о своих отношениях, но всячески намекают, что они вместе / Фото: instagram.com/poka.tya

Для Владимира Остапчука брак с Екатериной Полтавской стал третьим по счету. С 2007 по 2020 год шоумен был женат на Елене Войченко, от которой имеет двоих детей. В том же 2020 году ведущий женился на нотариусе Кристине Горняк. Их брак распался осенью 2022 года. В декабре прошлого года в Сети стали распространяться слухи, что Остапчук встречается с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской.

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