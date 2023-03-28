22-летняя избранница Владимира Остапчука похвасталась упругими ягодицами на камеру

Девушка не стесняется своих форм.
Молодая избранница шоумена Владимира Остапчука, блогерша Екатерина Полтавская, продемонстрировала результат своих тренировок в спортзале.
Вместе с телеведущим Екатерина занимается спортом — тренируется в спортзале или катается на велосипеде по Киеву, о чем рассказывает своим подписчикам в Instagram.
"Ночью — зал, утром — зал. Что такое происходит, люди?", — шутливо подписала фото с тренажерами Полтавская.
После занятий в тренажерном зале Екатерина продемонстрировала аудитории свои подтянутые формы. В кадре девушка похвасталась упругими ягодицами в нижнем.
"Результат очевиден", — добавила подпись фото Екатерина.
Напомним, что недавно Екатерина и Владимир намекнули на то, что поженились. Пара добавила фотографии из паспортного сервиса с намеком на регистрацию брака. Также в своих соцсетях блогерша стала называть Остапчука своим мужем, хотя до этого говорила, что он ее парень.
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