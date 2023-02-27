22-летняя избранница Владимира Остапчука призналась, что ее первый в жизни поцелуй был с шоуменом

Молодая девушка шоумена Владимира Остапчука, журналистка Екатерина Полтавская, поделилась неожиданными подробностями их отношений.

Так, в сторис в Instagram девушка решила проверить, как хорошо ее знают подписчики и устроила для них небольшой опрос. Один из вопросов Екатерины касался первого поцелуя девушки.

Фото: instagram.com/poka.tya

Многие поклонники журналистки проголосовали, что первый опыт отношений был у нее в подростковом возрасте, как и у многих. Однако, как призналась Екатерина, первый поцелуй у нее случился именно с Остапчуком в 22 года.

"Здесь многие очень удивились, но у меня действительно первый поцелуй был с тем, с кем я сейчас вместе", — рассказала Полтавская.

Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, что ранее Екатерина Полтавская намекнула, что они с Владимиром Остапчуком официально оформили свои отношения. Пара недавно заинтриговала фотографиями из паспортного сервиса.

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