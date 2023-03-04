22-летняя избранница Владимира Остапчука рассказала, как они с шоуменом делят семейный бюджет

Избранница телеведущего Владимира Остапчука, 22-летняя Екатерина Полтавская, рассказала о финансах в их отношениях.

Поклонников блогерши в Сети заинтересовал вопрос, как пара распределяет свой семейный бюджет и кто за какие расходы отвечает. Поэтому в сторис в Instagram Екатерина объяснила, что большинство расходов на себя берет Владимир, однако и девушка время от времени может сама рассчитаться за себя и любимого.

Если серьезно, то за квартиру, коммунальные, продукты, заведения, отдых платит он. Если вместе идем на маникюр или в зал, то тоже он (если отдельно, то каждый за себя, но я за двоих иногда могу заплатить). Если иду сама в супермаркет, так плачу сама", — рассказала журналистка.

Фото: instagram.com/poka.tya

Также Екатерина отметила, что они с ведущим часто совершают друг другу неожиданные подарки без повода и чаще всего это что-то ценное.

"Я дарю подарки без повода, как и он мне. И это далеко не трусы и носки", — добавила Екатерина.

Напомним, в Сети ходят слухи о том, что Остапчук женился на 22-летней любимой. Пара продолжает скрывать свои отношения от публики, но в своих соцсетях Екатерина стала называть Владимира своим мужем.

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