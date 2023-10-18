22-летняя "любовница" Константина Меладзе впервые прокомментировала слухи об их романе

София Тарасова объяснила, действительно ли встречается с экс-мужем Веры Брежневой.

Экс-участница группы "ВИА Гра" София Тарасова, которой активно приписывают роман с композитором Константином Меладзе, впервые отреагировала на эти слухи.

На странице в Instagram 22-летняя артистка оставила обширное сообщение, в котором объяснила, действительно ли между ней и экс-мужем Веры Брежневой вспыхнули чувства.

Тарасова отметила, что их союз с Константином Меладзе завершился лишь песней, которую они записали в дуэте месяц назад.

"Магия двух творческих душ не всегда должна базироваться на тех вещах, которые прежде всего и автоматически всплывают в головах недалеких, которым просто не дано, увидев что-то неожиданное и хорошее, подумать как-то глубже. Но правда такова, что нас не связывает ничего больше, кроме творческого союза двух музыкантов, желающих создать что-то красивое, настоящее, честное и подарить это миру", – сказала Тарасова.

Как выяснилось, на фото не Константин Меладзе / Фото: instagram.com/meladzemusic

София Тарасова показала, что на фото с ней не Константин Меладзе / Фото: instagram.com/sofia_tarasova

Отметим, что Константину Меладзе начали приписывать роман с "ВИА Грой" Софией Тарасовой в середине сентября этого года. После того, как в начале октября Вера Брежнева подтвердила, что развелась с Меладзе, эти слухи только усилились. Впрочем, слухи оказались только слухами и личная жизнь композитора остается загадкой.

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