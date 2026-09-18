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22-летняя Милли Бобби Браун во второй раз стала мамой: актриса усыновила малыша и показала фото с ним
Милли Бобби Браун в прошлом году удочерила дочь. А это же в семье артистки снова пополнение.
Британская актриса Милли Бобби Браун, которая прославилась благодаря роли в сериале «Очень странные дела», во второ раз стала мамой.
Радостную новость 22-летняя артистка рассекретила в своем Instagram. Знаменитость и ее муж Джейк Бонджови, сын рок-музыканта Джона Бон Джови, усыновили второго ребенка. Милли Бобби Браун уже показала первое фото с малышом. Правда, на снимке можно увидеть только руки. Актриса, ее муж и дочь держались за крохотный пальчик малыша. Кстати, особое внимание привлекает кольцо артистки с надписью «мама».
«Привет, малыш», — коротко о пополнении в семье объявила знаменитость.
В общем, в последние годы личная жизнь Милли Бобби Браун кардинально изменилась. Актриса вышла замуж за своего бойфренда Джейка Бонджови, с которым обручилась в 2023 году. В августе прошлого года они объявили о пополнении в семье. Супруги удочерили дочь.
Кстати, Милли Бобби Браун раньше признавалась, что мечтает о большой семье. Вместе с тем актриса делилась, что всегда хотела именно усыновить малыша. Кроме того, артистка планирует родить и биологических детей, но в будущем.
Напомним, недавно судья проекта «МастерШеф» Алекс Якутов объявил, что усыновил 4-летнего мальчика. Шеф-повар уже показал фотографии своей семьи.