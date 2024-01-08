22-летняя внучка Софии Ротару в купальнике блеснула стройной и подтянутой фигурой

Также модель продемонстрировала, как наслаждается отдыхом.

Внучка певицы Софии Ротару – модель Соня Евдокименко – после новогодних праздников отправилась в отпуск.

София для отдыха выбрала теплую страну. Вместо снега и морозов модель наслаждается яркими солнечными лучами и теплым морем.

В своем Instagram София уже успела поделиться кадрами с отпуска. 22-летняя модель опубликовала снимок, где она изображена на шезлонге на фоне моря.

Соня Евдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

На фото знаменитость показалась в черном купальнике. Хоть загорела Соня и накинула на плечи белую рубашку, но она не скрывала ее стройной и подтянутой фигуры. Образ Евдокименко дополнила солнцезащитными очками. Свои белые волосы модель распустила.

Внучка Ротару не стала подписывать фото, а только оставила смайлик в виде голубого сердечка.

Напомним, недавно американская актриса Сара Мишель Геллар показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Также знаменитость похвасталась, как проходит его зимний отпуск.

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