22-летняя внучка Софии Ротару закрутила новый роман и впервые показала своего бойфренда

Внучка певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, после разрыва с IT-предпринимателем Денисом Ждановым, похоже, нашла новую любовь.

В своем Instagram Соня заинтриговала черно-белым фото в объятиях с загадочным бойфрендом. На снимке Евдокименко позировала в блестящем платье. Рядом с ней стоял мужчина в официальном костюме и солнцезащитных очках.

Модель поздравила загадочного мужчину с днем рождения. Более того, она назвала его "своей любовью". Впрочем, вместо слова "любовь", она использовала смайлик в виде красного сердечка.

Соня Евдокименко с бойфрендом / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

"С днем рождения, моя любовь", — подписала снимок с загадочным мужчиной Соня Евдокименко.

Судя по подписи, внучка Софии Ротару больше не одинока. После разрыва с бойфрендом модель нашла новую любовь.

Отметим, Соня Евдокименко с 2020 года встречалась со старшим на 13 лет IT-предпринимателем Денисом Ждановым. Однако в октябре прошлого года появилась информация, что пара больше не вместе.

Напомним, недавно певец Позитив впервые официально подтвердил роман с танцовщицей Юлией Сахневич. Исполнитель даже успел показать милые поцелуи с избранницей.

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