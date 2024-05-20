22-летняя внучка Софии Ротару закрутила роман с миллиардером-иностранцем: что о нем известно

Внучка певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, засветила своего нового избранника-миллиардера.

Так, недавно Соня в своем Instagram опубликовала фото с загадочным мужчиной и поздравила его с днем рождения, назвав "любовью". Таким образом, внучка Ротару рассекретила, что закрутила новый роман и ее сердце больше не свободно.

Как выяснилось, на фото рядом с моделью позирует известный наследник одной из самых богатых семей США – 27-летний Макс Лернер, на которого Соня подписана в Instagram. Парень является внуком американского мецената, основавшего финансовую компанию MBNA Corporation. К слову, состояние его семьи оценивается в 1,2 млрд дол.

Соня Евдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

СМИ отмечают, что новый избранник Сони долгое время занимался спортом, а затем окончил университет в одном из лучших университетов США по специальности "Международный бизнес". Также он имеет страшую сестру и двух младших братьев-наследников.

Как известно, Соня уже долгое время проживает и работает в Нью-Йорке, США. Так что, вероятно, пара познакомилась именно там.

Отметим, ранее Соня Евдокименко встречалась с бизнесменом-миллионером, IT-предпринимателем Денисом Жадановым. Впрочем, через три года возлюбленные разошлись.

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