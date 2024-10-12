22-летняя жена Иракли Макацария назвала дату вторых родов и с какими трудностями столкнулась

Экс-герой романтического реалити "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария и его супруга Лиза Чичуа готовятся к пополнении в семье.

Так, после недавнего радостного известия Лиза в своем фотоблоге поделилась подробностями о второй беременности. В частности, ответила на самые частые вопросы пользователей и призналась, что будет рожать в январе следующего года. Так что между первым и вторым ребенком в семье разница будет составлять почти два года.

"Буду рожать в январе. Разница между детьми будет 1 год 8 месяцев", — сообщила Чичуа.

Лиза Чичуа / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Кроме того, блогерша поделилась, что во время обеих беременностей сильно страдает токсикозом, поэтому обращается к специальным препаратам. В то же время на послеродовую депрессию 22-летняя жена Макацарии не жалуется. И добавляет, что ухаживать за старшим годовалым сыном Георгием ей помогает няня.

"На самом деле все 9 месяцев с Георгием я сталкивалась с токсикозом и сейчас тоже имею его. У меня никогда не было ни одного вида депрессий. Нам повезло, у нас есть няня и Георгий ее очень любит", — говорит избранница звезды.

Лиза Чичуа / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Напомним, что недавно подробностями своей личной жизни поделилась певица KOLA. Она призналась, кем работает ее муж-иностранец за границей.

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