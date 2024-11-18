22-летняя жена Иракли Макацария очаровала своим видом на последних месяцах беременности

Младшая на 17 лет жена экс-героя шоу "Холостяк" бизнесмена Иракли Макацария поделилась эффектными снимками с заметно округлым животиком.

Так, на этот раз свое хрупкое состояние возлюбленная знаменитости решила запечатлеть в профессиональной фотостудии. 22-летняя Лиза Чичуа для особых снимков выбрала элегантное платье с расширенными рукавами. А дополнили ее образ легкий макияж и укладка.

Лиза Чичуа / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Лиза Чичуа / Фото: instagram.com/lizachichuaa

На изображениях счастливая избранница ведущего нежно поддерживает свой животик, позируя босиком. К тому же Лиза в коротком одеянии продемонстрировала свои стройные и длинные ножки. Такое голливудское появление жены Макацария в Сети изрядно активировало подписчиков в комментариях:

Красотка Лиза!

Ты такая красивая

Тебе всегда нужно быть беременной, так идет

Самая милая девочка

Лиза Чичуа / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Лиза Чичуа / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Лиза Чичуа / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Иракли Макацария и его возлюбленная уже совсем скоро станут родителями дочери. Об этом они известили на своем чувственном гендер-пати, где собрали самых родных. Раньше Лиза делилась, как проходит ее беременность и с какими трудностями она столкнулась. Отметим, супруги уже воспитывают годовалого сына.

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