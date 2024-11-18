22-летняя жена Иракли Макацария очаровала своим видом на последних месяцах беременности

У пары совсем скоро родится второй ребенок.
Младшая на 17 лет жена экс-героя шоу "Холостяк" бизнесмена Иракли Макацария поделилась эффектными снимками с заметно округлым животиком.
Так, на этот раз свое хрупкое состояние возлюбленная знаменитости решила запечатлеть в профессиональной фотостудии. 22-летняя Лиза Чичуа для особых снимков выбрала элегантное платье с расширенными рукавами. А дополнили ее образ легкий макияж и укладка.
На изображениях счастливая избранница ведущего нежно поддерживает свой животик, позируя босиком. К тому же Лиза в коротком одеянии продемонстрировала свои стройные и длинные ножки. Такое голливудское появление жены Макацария в Сети изрядно активировало подписчиков в комментариях:
- Красотка Лиза!
- Ты такая красивая
- Тебе всегда нужно быть беременной, так идет
- Самая милая девочка
Иракли Макацария и его возлюбленная уже совсем скоро станут родителями дочери. Об этом они известили на своем чувственном гендер-пати, где собрали самых родных. Раньше Лиза делилась, как проходит ее беременность и с какими трудностями она столкнулась. Отметим, супруги уже воспитывают годовалого сына.
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