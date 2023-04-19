22-летняя жена Остапчука о его скандальной личной жизни до нее: "Он наделал ошибок"

Молодая жена украинского шоумена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская прокомментировала его бурную личную жизнь до нее.

В сторис своей страницы в Instagram Екатерина пообщалась с поклонниками и ответила на вопросы, которые больше всего их волнуют. В частности, у новой избранницы Остапчука поинтересовались, как она относится к прошлой личной жизни ведущего.

Владимир Остапчук с супругой

Полтавская отметила, что понимает, что в прошлом ее возлюбленный совершил много ошибок. И уточнила, что речь идет именно о первых отношениях шоумена. Впрочем, Екатерину радует, что Остапчук проработал свои ошибки с психологом и признал их:

"Для меня нормально, что он за 38 лет был женат и имеет детей. Было бы странно, если бы наоборот. Это классно, что есть такой опыт. Наши отношения с ним для него третьи серьезные за всю жизнь. И, мне кажется, это совсем небольшая цифра почти для 39-летнего мужчины", — прокомментировала Полтавская.

Жена Владимира Остапчука ответила на вопросы фанатов / Фото: instagram.com/poka.tya

Она добавила, что "оценивает" Владимира по его отношению к ней и честно призналась, что лучшего мужчину для себя не могла представить.

Жена Владимира Остапчука ответила на вопросы фанатов / Фото: instagram.com/poka.tya

Как известно, до брака с младшей на 16 лет журналисткой Екатериной Полтавской Владимир Остапчук был женат дважды. 13 лет Остапчук был в отношениях с Еленой Войченко, у которой двое детей. После этого несколько лет ведущий провел в браке с нотаирусом Кристиной Горняк.

Напомним, ранее Екатерина Полтавская рассказала, как ее родители отнеслись к большой разнице в возрасте Екатерины с Владимиром Остапчуком.

Читайте также: