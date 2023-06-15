22-летняя жена Владимира Остапчука обнажила грудь и взбудоражила воображение фанов

Жена ведущего Владимира Остапчука, блогерша Екатерина Полтавская взбудоражила воображение поклонников фото топлесс после душа.

В сторис своей страницы в Instagram Полтавская разместила кадр, на котором полностью позирует обнаженной. Бюст девушка прикрывает руками, ну а низ тела скрыла за полотенцем. Также возлюбленная Остапчука продемонстрировала красивый прокачанный пресс.

Как пошутила Полтавская под постом, что таким образом она "ждет новый выпуск" их с Остапчуком совместного проекта "Мекнув - питайте".

Жена Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Жена Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Новый выпуск выйдет уже сегодня и будет посвящен распределению бюджета в отношениях, а звездными гостями шоу станут актриса Наталка Денисенко и шоумен Андрей Бедняков.

Отметим, что не так давно Екатерина Полтавская честно пообщалась с поклонниками и ответила на вопросы, которые их больше всего волнуют. В частности, Полтавская рассказала, как долго они уже с Владимиром Остапчуком вместе. Судя по ответу блогерши, они начали встречаться как только Остапчук расстался со своей второй женой Кристиной Горняк.

Напомним, что брак с Екатериной Полтавской для Владимира Остапчука третий по счету. Его первой женой была переводчица Елена Войченко, с которой он пробыл в браке 13 лет и от которой имеет двоих детей – 10-летнюю дочь Эмилию и 5-летнего сына Эвана. Второй женой шоумена стала нотариус Кристина Горняк. Впрочем, их брак продержался два года.

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