22-летняя жена Владимира Остапчука ответила, как ее родители отреагировали на их разницу в возрасте

Жена телеведущего Владимира Остапчука, журналистка Екатерина Полтавская, рассказала, как ее родители отнеслись к их с мужем разнице в возрасте.

В сторис в Instagram Екатерина ответила подписчикам, что 16 лет разницы между парой вообще не взволновало ее родителей. Тем более что у папы и мамы девушки тоже похожая история.

"Они отнеслись отлично к моему мужу. У моих родителей разница 13 лет. Мы с 16 недалеко ушли", — рассказала девушка.

Фото: instagram.com/poka.tya

Найти общий язык с родными любимой тоже удалось. По словам Екатерины, родители очень рады за нее, ведь Владимир – прекрасный мужчина.

"Вова — ох*енный муж. Родители за меня рады. Если бы у всех был такой мужчина, как он, то в интернете было бы меньше яда", — отметила Полтавская.

Фото: instagram.com/poka.tya

Как рассказывала Екатерина, отношения с Остапчуком стали первыми в ее жизни. Ранее шоумен рассказал, как отреагировал на новость о том, что он первый парень у любимой.

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