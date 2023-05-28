22-летняя жена Владимира Остапчука похвасталась фигурой в купальнике

Жена телеведущего Владимира Остапчука, блоггер Екатерина Полтавская, уже наслаждается жаркой погодой в Киеве.

В сторис в Instagram девушка показала, какой купальник выбрала для отдыха. Так, Екатерина у зеркала похвасталась подтянутой фигурой в розовом монокине.

"Мне еще солнечного удара для полного счастья не хватает", — пошутила в подписи к фото жена Остапчука.

Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

Также Екатерина записала пикантное видео, на котором в полумраке с расплетенными волосами покрутилась на камеру под музыку в этом же купальнике.

Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

Насладиться солнечным отдыхом у бассейна Остапчук со своей избранницей решили на крыше дома, где сейчас арендуют квартиру. Там для жителей обустроили бассейн и летнюю террасу с прекрасным видом на Киев.

Кстати, недавно бывшая жена Владимира Остапчука – Кристина Горняк – тоже намекнула поклонникам, что больше не одинока.

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