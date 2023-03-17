22-летняя жена Владимира Остапчука показала фигуру в нижнем белье и рассекретила свой вес

Жена украинского шоумена Владимира Остапчука, журналистка Екатерина Полтавская пообщалась со своими подписчиками в Instagram.

Девушка ответила на вопросы, которые очень интересуют юзеров. Одним из них было – какие у Полтавской параметры. В сторис своего фотоблога Екатерина запостила короткое видео, где предстала в нижнем белье и продемонстрировала стройную фигуру.

Также избранница Остапчука призналась, что ее рост – 168 см, а вес – 58 килограмм. Фаны поинтересовались у Екатерины, какой диеты она придерживается. Возлюбленная шоумена поделилась, что к диетам относится скептически:

Жена Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

"Диеты не работают. Точнее работают, но на короткое время. Для долгосрочного действия нужно меньше есть и больше двигаться. Постоянно. Нельзя похудеть раз и навсегда, не поддерживая результат. На диете же вы не можете сидеть всю жизнь. Поэтому лучше правильно, но адекватно питаться и худеть постепенно (долго), чем сесть на диету, слезть с нее и набрать еще больше, чем было до", — считает Полтавская.

Напомним, ранее жена Владимира Остапчука похвасталась роскошным подарком от шоумена на 8 Марта. Екатерина показала кольцо от известного ювелирного бренда Cartier, стоимость которого составляет около двух тысяч евро.

Читайте также: