22-летняя жена Владимира Остапчука показала нежные поцелуи с шоуменом после продолжительной разлуки

Ведущий ездил на благотворительные мероприятия в Канаду.
Украинский шоумен Владимир Остапчук целую неделю не виделся со своей женой, журналисткой Екатериной Полтавской.
Нежными кадрами с мужем в день его возвращения блогерша поделилась в сторис в Instagram. Екатерина опубликовала фото в объятиях Владимира.
"Вернулся из Канады (там были благотворительные стендапы). Наконец-то мне можно снова прекратить пользоваться своим мозгом", — пошутила жена шоумена.
Также девушка опубликовала видео с мужем, на котором он страстно целует ее в шею. Екатерина призналась, что они очень скучали друг за другом, ведь не привыкли к такой длительной разлуке, а она просыпалась в четыре утра, чтобы поговорить с любимым, из-за разницы во времени.
"Мы обычно 24/7 вместе, а здесь он уехал на неделю. Еще и разница во времени шесть часов. Я просыпалась в четыре утра, чтобы поговорить. Больше не отпущу", — поделилась Полтавская.
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