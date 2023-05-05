22-летняя жена Владимира Остапчука показала нежные поцелуи с шоуменом после продолжительной разлуки

Украинский шоумен Владимир Остапчук целую неделю не виделся со своей женой, журналисткой Екатериной Полтавской.

Нежными кадрами с мужем в день его возвращения блогерша поделилась в сторис в Instagram. Екатерина опубликовала фото в объятиях Владимира.

"Вернулся из Канады (там были благотворительные стендапы). Наконец-то мне можно снова прекратить пользоваться своим мозгом", — пошутила жена шоумена.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

Также девушка опубликовала видео с мужем, на котором он страстно целует ее в шею. Екатерина призналась, что они очень скучали друг за другом, ведь не привыкли к такой длительной разлуке, а она просыпалась в четыре утра, чтобы поговорить с любимым, из-за разницы во времени.

"Мы обычно 24/7 вместе, а здесь он уехал на неделю. Еще и разница во времени шесть часов. Я просыпалась в четыре утра, чтобы поговорить. Больше не отпущу", — поделилась Полтавская.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

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