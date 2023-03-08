22-летняя жена Владимира Остапчука показала кольцо от него, которое стоит около двух тысяч евро

Избранница украинского шоумена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская продемонстрировала поклонникам, какой ценный подарок на 8 Марта ей сделал муж.

В сторис своей страницы в Instagram Екатерина разместила фото, на котором изображено кольцо от известного ювелирного бренда Cartier. На официальном сайте бренда цена такого кольца составляет около двух тысяч евро.

Владимир Остапчук приятно удивил любимую на 8 Марта / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук приятно удивил любимую на 8 Марта / Фото: instagram.com/poka.tya

Также Остапчук презентовал любимой большой букет тюльпанов. Но это еще не все. Как рассказала Полтавская, утром Владимир приготовил для нее вкусный завтрак. Шоумен сделал яичницу и салат, а также порадовал избранницу десертом в виде вафельного тортика.

Владимир Остапчук приятно удивил любимую на 8 Марта / Фото: instagram.com/poka.tya

Отметим, что 22 февраля этого года Екатерина Полтавская и Владимир Остапчук в соцсетях разместили неоднозначные сторис. Они показали фото из документ-сервиса "Готово", где можно оформить брак за сутки. Пара сопроводила пост сердечками и поблагодарила фанов за поздравление.

После этого Полтавская стала обращаться к Остапчуку не как к своему парню, а уже как к своему мужу. Фанаты влюбленных пришли к выводу, что они действительно поженились.

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