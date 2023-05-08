22-летняя жена Владимира Остапчука показалась топлес на фоне испанского дворика

Девушка вместе с мужем находится в Испании.
Жена украинского шоумена Владимира Остапчука – журналистка Екатерина Полтавская – поделилась пикантным контентом.
Девушка сфотографировалась топлес. Фото Катя сделала на фоне испанского дворика. В частности, бюст жена Остапчука прикрыла руками, свои длинные волосы она распустила.
"Чем вы зарабатываете на жизнь?" – с сарказмом подписала снимок Екатерина.
Отметим, в настоящее время супруги находятся в Испании. Там у Владимира запланировано благотворительное выступление. Хотя поначалу Катя была в Италии, где отдыхала. Однако Остапчук прилетел за женой и отправился вместе с ней в Барселону.
Напомним, после того, как Екатерина и Владимир перестали скрывать свои отношения, они часто делятся романтическим контентом. Недавно Полтавская показала, как с нежными поцелуями встречала мужа после долгой разлуки.
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