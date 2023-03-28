22-летняя жена Владимира Остапчука восхитила нежными объятиями с мужем

Молодая избранница шоумена Владимира Остапчука – блогерша Екатерина Полтавская – поделилась семейным контентом.

В частности, на днях парочка была на вечерней прогулке. Там они охотно сделали совместные фото, одним из которых Катя поделилась в своем Instagram. Молодая избранница Остапчука опубликовала снимок, на котором любимый мужчина нежно обнимает ее за талию.

"Лю (люблю – прим. ред)", — коротко подписала фото Екатерина и добавила смайлик в виде красного сердца.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/poka.tya

Впрочем, ни Екатерина, ни Владимир не спешат показывать друг друга в соцсетях. Блогерша опубликовала такое фото, где не видно их с ведущим лица. Но бдительные пользователи узнали Остапчука благодаря куртке.

Напомним, в конце прошлого года Владимир Остапчук закрутил роман с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской. Намерения шоумена оказались серьезными. В феврале этого года парочка намекнула, что заключила брак. Катя и Владимир опубликовали одинаковые фото из документ-сервиса "Готово", где можно и расписаться за час, и указали дату "22.02.2023" с сердечком. Также Полтавская стала называть Остапчука мужем, хотя до этого он был для нее парнем.

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