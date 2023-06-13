22-летняя жена Владимира Остапчука впервые призналась, когда они начали встречаться

Жена ведущего Владимира Остапчука – 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская – впервые призналась, когда начались их отношения.

В Instagram-stories фанаты поинтересовались у молодой избранницы шоумена, сколько они уже вместе. Екатерина не стала скрывать и призналась, что в отношениях они уже девять месяцев. Если посчитать, то роман пары закрутиться осенью прошлого года, ориентировочно в сентябре.

Владимир Остапчук с молодой женой / Фото: instagram.com/poka.tya

Остапчук начал встречаться с Полтавской уже после развода с нотариусом Кристиной Горняк. По крайней мере, так утверждает Екатерина, ведь раньше она уверяла, что никогда бы не строила отношения с женатым мужчиной.

О женитьбе шоумена на 22-летней журналистке стало известно в конце февраля. Пара опубликовала кадры на фоне документ-сервиса "Готово". В частности, там в кратчайшие сроки можно оформить брак. После публикации этих снимков Екатерина стала называть Владимира мужем.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, слухи о разводе Владимира Остапчука с Кристиной Горняк начали распространяться в сентябре прошлого года. В октябре у СМИ появилась информация, что они действительно не вместе. Впоследствии пара подтвердила свой развод. Между тем, общее имущество, которое они нажили в браке, эксы пока не поделили, в частности, загородный дом, который начали строить в 2021 году. Недавно из-за этого у них возник конфликт. Владимир наведался с новой избранницей к дому, а Катя в шутку написала, какую стену надо снести. Кристину возмутило, что ее бывший обустраивает их общее имущество без ее ведома, поэтому она обратилась к Екатерине, ведь знает, что та следит за ее фотоблогом.

Владимир Остапчук с экс-женой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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