22-летняя жена Владимира Остапчука жестко травмировалась в Братиславе: что произошло

Жена украинского шоумена Владимира Остапчука, блогерша Екатерина Полтавская рассказала о неприятном инциденте, который с ней произошел.

На днях супруги ездили в столицу Словакии Братиславу, где у шоумена была бизнес-конференция, на которой собирали деньги на помощь Украине. В свободное время влюбленные прогулялись по городу, а Екатерина решила проехаться на самокате. Об этом возлюбленная Остапчука рассказала в Instagram. А также показалась с перебинтованной ногой:

Жена Владимира Остапчука травмировала ногу / Фото: instagram.com/poka.tya

Жена Владимира Остапчука травмировала ногу / Фото: instagram.com/poka.tya

"С ногой у меня проблемы даже не из-за самоката. Причина ушиба ноги: упасть с самоката – нет. Стать мимо бордюра – да", - коротко рассказала Полтавская о том, что с ней произошло.

Также блогер поделилась видео, на котором показала, как Владимир Остапчук осторожно делает ей перевязку.

Жена Владимира Остапчука травмировала ногу / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, не так давно Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская очаровали первым совместным видео на фоне вечернего Киева. Пара показала, как танцевала на пирсе.

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