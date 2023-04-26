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22-летняя жена Владимира Остапчука жестко травмировалась в Братиславе: что произошло

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1017
Время на прочтение
1 мин
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22-летняя жена Владимира Остапчука жестко травмировалась в Братиславе: что произошло

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская

С Екатериной Полтавской произошел несчастный случай.

Жена украинского шоумена Владимира Остапчука, блогерша Екатерина Полтавская рассказала о неприятном инциденте, который с ней произошел.

На днях супруги ездили в столицу Словакии Братиславу, где у шоумена была бизнес-конференция, на которой собирали деньги на помощь Украине. В свободное время влюбленные прогулялись по городу, а Екатерина решила проехаться на самокате. Об этом возлюбленная Остапчука рассказала в Instagram. А также показалась с перебинтованной ногой:

Жена Владимира Остапчука травмировала ногу / © instagram.com/poka.tya
Жена Владимира Остапчука травмировала ногу / Фото: instagram.com/poka.tya
Жена Владимира Остапчука травмировала ногу / © instagram.com/poka.tya
Жена Владимира Остапчука травмировала ногу / Фото: instagram.com/poka.tya

"С ногой у меня проблемы даже не из-за самоката. Причина ушиба ноги: упасть с самоката – нет. Стать мимо бордюра – да", - коротко рассказала Полтавская о том, что с ней произошло.

Также блогер поделилась видео, на котором показала, как Владимир Остапчук осторожно делает ей перевязку.

Жена Владимира Остапчука травмировала ногу / © instagram.com/poka.tya
Жена Владимира Остапчука травмировала ногу / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, не так давно Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская очаровали первым совместным видео на фоне вечернего Киева. Пара показала, как танцевала на пирсе.

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Дата публикации
Просмотры
1017
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