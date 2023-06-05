22-летнюю жену Владимира Остапчука обматерил иностранец

Жена телеведущего Владимира Остапчука, блогерша Екатерина Полтавская, поделилась, как ее за границей обматерил иностранец.

Об этом избранница шоумена рассказала в Instagram-stories. По словам Кати, неприятный инцидент произошел в Польше. К ней в кафе подошел незнакомец и стал ухаживать. Полтавская сказала, что ее не интересуют знакомства, ведь у нее муж.

Впрочем, мужчине это не понравилось. Он начал кричать на Полтавскую и на польском языке обматерил ее.

К жене Владимира Остапчука придирался иностранец / Фото: instagram.com/poka.tya

"Ну как с этим бороться? Если вы думаете, что только у нас есть неадекватные мужчины, которые не принимают отказа, то нет. Подошел знакомиться, я сказала, что у меня есть муж. Начал что-то кричать на польском. Единственное, что я поняла, это слово "к*рва", — возмутилась Екатерина.

Напомним, недавно с блогершей Раминой Эсхакзай произошел неприятный инцидент, правда, в Киеве. К знаменитости подошел пьяный мужчина с пистолетом и стал угрожать.

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